Не думали о последствиях: в Польше рассказали, что ждет скандальный "антибандеровский" закон

Источник: Апостроф

Существует вероятность, что Конституционный суд Польши признает неконституционными поправки к закону об "Институте национальной памяти" ("антибандеровский" закон), после чего документ может быть изменен.

Такое предположение в своей колонке на "Апострофе" сделал польский журналист Павел Боболович.

Он отмечает, что президент Польши Анджей Дуда сразу же после подписания закона обратился в суд.

"В обращении президента в Конституционный суд говорится, что отдельные статьи закона, в том числе об ответственности украинских националистов, не соответствуют Конституции. Закон может начать работать, но если Конституционный суд примет решение о неконституционности закона, наиболее контроверсионные и важные положения не будут работать. А тогда не будут иметь смысла и все эти поправки в целом", - говорит журналист.

Он обращает внимание на тот факт, что над этими правками активно работали депутаты из партии "Кукиз'15", которая впервые после 1989 года завела в польский Сейм националистов.

"Так или иначе, не уйдешь от ощущения, что эти изменения в законодательство действительно связаны с внутренней политикой, но никто не продумал, какими будут последствия во внешней политике", - отмечает Боболович.

Также журналист делает предположения относительно дальнейшей судьбы "антибандеровского закона".

"Есть мнения, что даже еще во время рассмотрения Конституционным судом надо вносить поправки к этим поправкам, как бы странно это ни звучало. Хотелось бы, чтобы Конституционный суд признал изменения неконституционными. Это откроет возможность новых поправок, и я надеюсь, что тогда депутаты не пойдут в том же направлении, не будут работать против каких-то национальностей", - поясняет он.

При этом Боболович отмечает независимую работу Конституционного суда Польши.

"Для меня как гражданина, который не имеет юридического образования, который является политологом, очевидно, что изменения противоречат Конституции. Надеюсь, что это увидят и судьи. Также имею надежду, что другие поправки будут не политическими, а юридическими", - резюмирует Боболович.