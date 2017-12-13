Не хотела идти в школу: В Кропивницком мать убила 12-летнюю дочь

Источник: 112.ua

В убийстве 12-летней девочки из Кропивницкого подозревается ее мать. Об этом сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин на странице в Facebook.

"Четыре дня полиция одной из центральных областей разыскивала девочку 12 лет, которая, по словам родителей, утром ушла в школу и исчезла. Вчера в результате поисковых мероприятий девочка была найдена мертвой в 5 км от дома с многочисленными ранениями. Уже вечером на основании собранных доказательств по подозрению в совершении убийства задержана мать девочки", - написал он.

По информации полиции, муж женщины ушел на работу и по дороге отвел младшего ребенка в детсад. Старшая дочь была вместе с мамой. Девочка просилась остаться дома и не идти в школу, а мать, напротив, настаивала, чтобы она шла.

"В результате - в порыве внезапной ярости мать убила ребенка, а затем вывезла и оставила на пустыре. Это страшная трагедия. Впереди ряд экспертиз, в том числе проведения психиатрической экспертизы подозреваемой. Точку должен поставить суд", - рассказал Аброськин.

В ГУ НП области сообщили, что информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.