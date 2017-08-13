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13.08.2017

Не хватило вагонов: пассажиры Интерсити Одесса-Киев ехали стоя

Источник: КорреспонденТ.net

В воскресенье, 13 августа, пассажиры поезда Интерсити сообщением Одесса - Киев вынуждены были ехать стоя из-за нехватки вагонов. Об этом украинцы массово жалуются в соцсетях, выкладывая подтверждающие фото. В Укрзализныце проблему признали, объяснив ее поломкой состава.

"Жара, едем стоя", - сообщил пользователь Андрей Швец, добавив снимок:

 
 

Некотрые пассажиры, которые в 5:30 утра должны были выезжать из Одессы в Киев, обнаружили, что их вагонов нет.

"Поезд прибыл на 4 вагона короче. У меня билет за 615 гривен в вагон люкс, №7, а вагонов вообще пять. Люди с детьми с моря возвращаются. Все, что им предлагают кондукторы, - кусочки картонки, чтобы не сидеть на голом полу", - рассказала жительница Кропивницкого Валентина.

В Укрзализныце проблему признали и сообщили, 13 августа при маршруту Одесса - Дарница (Киев) вместо поезда "Тарпан" №764 производства Крюковского вагоностроительного завода в девятивагонной комплектации (607 мест) из-за его технической неисправности в рейс отправился поезд этого же производителя на 408 мест. Этот поезд на локомотивной тяге в вагонной комплектации.

"Всем пассажирам, которые отказались от поездки, были возвращены средства. Тем пассажиром, которые едут в поезде, но без места, будет компенсирована разницу стоимости проезда из-за необеспечения комфортных условий путешествия", - сказано в сообщении на сайте Укрзализныци. 

Ведомство также попросило прощения у пассажиров и отметило, что завод-производитель сейчас устраняет техническую неисправность.



 

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