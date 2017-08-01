Не каждый мог: Савченко рассказала о работе в сексе по телефону

Внефракционный депутат Верховной Рады Надежда Савченко в молодости работала работала в службе секса по телефону.

По ее словам, вакансию на эту работа она нашла в одной из газет.

"Это стало возможным, опять-таки, из-за адекватного отношения ко всему. Такую работу может выдержать не каждый, я это увидела на отборе. Мы с подругой искали работу, увидели объявление в газете: "Девушка, с приятным голосом, с умением разговаривать на любые темы". Я не знала, что это. Приехала туда, мне дали какой-то бульварный роман, сказали прочитать на микрофон сексуальную сцену. Я сначала мысленно посмеялась над этим", – рассказала Савченко.

Она отметила, что на эту работу принимали девушек с 23 лет и обещали шикарную на то время зарплату – $100.

"Многие девушки, которые пришли на отбор, были в шоке, ушли оттуда, мало кто мог это прочитать. Я себе сказала: "Ты актриса, ты это прочтешь". Прочитала. Зарплата в то время была шикарной – $100. Надо было проходить официальное оформление, можно было с 23 лет. Мне в тот момент был 21", – добавила Савченко.