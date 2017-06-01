Не Мариуполь: эксперт предсказал направления российского вторжения

Источник: Обозреватель

Следующее обострение на Донбассе возможно только в виде широкомасштабного наступления российских войск.

Об этом в эфире "Обозреватель.LIVE" заявил эксперт-международник Андрей Бузаров.

"Если вдруг оно произойдет (наступление. – Ред.), то я не думаю, что оно будет происходить так, как мы думаем – на Мариуполь и Артемовск. Скорее всего, это будет полномасштабное вторжение со стороны Херсона, со стороны Черниговской и Харьковской области с задействованием всего массива авиации и других аспектов", - отметил он.

По его словам, президент России Владимир Путин может это даже оформить юридически.

"Он может попросить Януковича написать обращение, как он попросил Асада. Асад сделал обращение ввести войска в Сирию и Путин ввел", - добавил он.

При этом, эксперт указывает на маловероятность такого сценария.

"Следующий этап обострения я допускаю исключительно в таком формате. Я думаю, что Путин к этому не готов, и Россия к этому не готова, и мировое сообщество к этому не готово", - заключил Бузаров.

Как сообщал "Обозреватель", ранее секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что Россия готова в любой момент выдвинуть регулярные части армии в поддержку гибридных войск РФ на востоке Украины, и на переход границы оккупантам понадобится не более двух-трех часов.