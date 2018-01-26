​Не там ищут: что нужно сделать, чтобы наполнить бюджет Украины

Источник: Апостроф

Кандидат экономических наук Алла Шлапак негативно относится к планам правительства заменить налог на прибыль налогом на выведенный капитал.

Она отметила, что действующий в Украине Налоговый кодекс был принят менее 10 лет назад, тогда как бизнес рассчитывает свои перспективы на 10-15 и более лет, в том числе

"Для бизнеса более важны стабильность режима налогообложения и неприкосновенность частной собственности, чем хаотические реформы государственных и экспертных активистов в погоне за идеалом", - сказала Шлапак.

По ее мнению, для того, чтобы увеличить поступления в бюджет, украинским властям вместо проведения налоговых маневров следует сосредоточится на снижении уровня теневой экономики в стране.

"На протяжении десятилетий никто не предложил внятной политики для сокращения и легализации "теневого сектора". Здесь кроется потенциал увеличения бюджетных поступлений", - отметила эксперт.