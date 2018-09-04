Найти

04.09.2018

Не только Ryanair. Лоукостеры в Украине

Источник: Корреспондент.net

Крупнейший европейский авиаперевозчик, ирландский лоукостер Ryanair, начал свою работу в Украине. 3 сентября первый борт приземлился в Международном аэропорту Борисполь. Рейс в Берлин был заполнен на 95 процентов.

Украинцы ждут Ryanair уже больше года. Бюджетный авиаперевозчик должен был зайти в Украину еще в прошлом году, но отказался от планов за два месяца до начала выполнения запланированных авиарейсов. Корреспондент.net рассказывает, какие лоукостеры летают в Украину.

 

Что такое лоукост

Низкая стоимость лоукоста обоснована отсутствием сервиса, который обычно предоставляется на рейсах.

Базовая стоимость билета предусматривает только ручную кладь до десяти килограм, еду и напитки можно купить только отдельно. За дополнительную плату можно выбрать место, иначе оно определается автоматически при посадке.

Также лоукосты используют второстепенные аэропорты, посколько они дешевле в обслуживании. 

 

Ryanair

Ирландский лоукост Ryanair должен был начать летать в Украину с осени 2017 года. Министр инфраструктуры Влдаимир Омелян говорил, что аэропортам Киева и Львова необходимо "создать надлежащие условия не только для Ryanair, но и для других лоукост-авиакомпаний".

Однако в середине июля 2017 года авиаперевозчик отказался заключать с Украиной контракт, заявив что министерство инфраструктуры и руководство аэропорта Борисполь не выполнили достигнутое соглашение.

В марте Ryanair вновь заявивла о выходе на украинский рынок. 3 сентября самолет компании впервые приземлился в Украине. Его первый рейс был в Берлин.

Однако билеты на первые рейсы лоукостера оказались не такими уж и дешевыми. Долететь на Ryanair в Берлин 21 сентября можно за 3685 гривен. Как минимум две компании предоставляют билеты дешевле.

Кроме Берлина, лоукост также будет летат из Киева в Лондон, Вильнюс, Барселону, Стокгольм и Братиславу, а также в Варшавы, Краков, Гданьск, Вроцлав, Познань и Быдгощ. А из Львова - в Дюссельдорф, Мюнхен, Лондон, Краков и Варшаву.

На достигнутом авиакомпания останавливаться не собирается и, по словам ее директора Майкла О'Лири, не исключает выхода и на внутренний украинский рынок. Омелян сказал, что Ryanair может зайти еще в пять аэропортов Украины. 

 

Wizz Air

Венгерская авиакомпания Wizz Air - самый первый лоукост, который зашел в Украину в 2008 году. В последнее время авиакомпания активно расширяет географию полетов - на днях там заявили о пяти новых украинских рейсов.

Так, в марте из аэропорта Жуляны Wizz Air будет летать в Бремен, Ригу и Биллунн. Таким образом общее количество направлений Wizz Air из Киева достигнет 26. Кроме того, авиакомпания открывает новые рейсы из Львова - в Копенгаген и Франкфурт.

Цены на билеты зависят от выбранной даты, дня недели и от загруженности рейса. В Берлин 21 сентября можно долететь за 3290 гривен.

 

Ernest Airlines

Итальянский лоукост летает из Киева и Львова. Есть рейсы в Милан, Бергамо, Неаполь, Болонью, Рим и Венецию. Самый дешевый билет около 40 евро.

 

Vueling Airlines

У испанского перевозчика из Киева есть рейс в Барселону и Рим. Стоимость в одну сторону 80-120 евро, без учета багажа. К особенностям Vueling можно отнести, что на этом лоукост пассажирские места определены, а также есть накопительная программа.

 

Aegean Air

Греческая авиакомпания, на которой из Киева в Афины можно долететь за 30-50 евро.

 

Pegasus Airlines

Летает из Львова и Харькова в Стамбул и Анталию. Стоимость билета - от 4539 гривен до 6369 гривен.

 

AirBaltic

Балтийская компания летает из Киева в Ригу, Таллин, Стокгольм, Хельсинки, Осло, Копенгаген и Берлин. Из Одессы - в Ригу. В Копенгаген можно долететь за 64 евро.

 

SkyUp

В этом году в мае начал летать украинский перевозчик SkyUp - свой первый чартерный рейс он совершил из аэропорта Киев в египетский Шарм-эль-Шейха.

В будущем компания планирует запустить регулярные рейсы как на внутренних, так и на международных направлениях, в частности в Барселону и Ларнаку.

Стоимость билетов, как и в других бюджетных авиакомпаний, будет зависеть от времени их приобретения и наличия багажа.

 

Новости раздела
Украина
03.09.2018
Армия США получила украинский 3D-радар ПВО, - СМИ
Система украинского производства, вероятнее всего, будет использоваться для анализа технологий
Украина
03.09.2018
Порошенко распорядился не продлевать договор о дружбе с РФ
Украина намерена в судах требовать с РФ ответа за нарушение договора о дружбе. Петр Порошенко распорядился не продлевать его действие.
Украина
03.09.2018
Янукович проиграл дело по госадвокатам
Назначение государственных адвокатов не может осложнить защиту подсудимого, постановил суд.
Украина
03.09.2018
Нацбанк выпустил новые 20 гривен
Банкнота нового образца будет введена в оборот 25 сентября. Банкноты данного номинала составляют 4,4% от общего количества в наличном обращении.
Украина
03.09.2018
В Крыму задержали украинское рыболовецкое судно
Судно ЯОД 2105 с четырмя членами экипажа задержали 28 августа. Сейчас оно содержатся на пограничной заставе Севастополь.
Украина
03.09.2018
Самолетами путешествуют не более 7% украинцев
Услугами авиакомпаний пользуется менее десятой части населения. Сегодня состоялся первый рейс Ryanair в Киев.
Украина
03.09.2018
Киев выполнил менее половины евроассоциации в 2018
По состоянию на конец зимы общий прогресс выполнения обязательств перед ЕС составлял 63%.
Украина
02.09.2018
Генпрокуратура закроет дело против Захарченко, - Луценко
Луценко заявил, что ГПУ закроет дело против Захарченко.
Украина
02.09.2018
Порошенко и Волкер обсудили усиление сотрудничества Украины и США для недопущения вмешательства РФ в выборы
Порошенко и Волкер обсудили усиление сотрудничества
Украина
02.09.2018
Киев вошел в ТОП-20 городов, которые фотографируют чаще всего в мире
Река Днепр и местами выдающаяся архитектура делают украинскую столицу исключительным местом
Украина
02.09.2018
На админгранице с Крымом искусственные очереди
Украинские пограничники зафиксировали искусственные очереди и усиление постов военными на админгранице с Крымом.
Украина
02.09.2018
Убийство ученого в Николаеве: задержан виновник
Задержанным оказался 25-летний житель Николаевского района. Подозреваемый признался в содеянном.
Украина
02.09.2018
Варфоломей может самостоятельно давать автокефалию
Константинопольский патриархат может предоставлять автокефалию без каких-либо согласований, решили епископы на Соборе в Стамбуле.
Украина
01.09.2018
Порошенко встретился с делегацией Конгресса США
Во время встречи обсудили прогресс Украины в реализации программ реформ и развитие сотрудничества с МВФ.
Украина
01.09.2018
В аэропорту Борисполь застряли 300 пассажиров
Триста пассажиров почти 12 часов ожидают своего вылета в Турцию. Они находятся в аэропорту и их никуда не выпускают.
Украина
01.09.2018
В Киеве из окна общежития выпал студент
Тело парня обнаружили утром. По информации свидетелей, он сорвался с третьего этажа общежития.
Украина
01.09.2018
Организатору "убийства" Бабченко вынесли приговор
Ранее генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что Борис Герман в своих показаниях фактически подтвердил, что подготовка к убийству Бабченко финансировалась из России.
Украина
01.09.2018
Балух очень плохо себя чувствует - лидер МеджлисаБалух очень плохо себя чувствует - лидер Меджлиса
В СИЗО Симферополя Балуху угрожает отправить его в карцер. Он голодает уже 167 дней.
Украина
01.09.2018
Порошенко назвал Маккейна героем Украины
Президент Украины принял участие в траурных мероприятиях прощания с сенатором США Джоном Маккейном.
Украина
31.08.2018
Гривна укрепилась на межбанке перед выходными
На межбанковском валютном рынке доллар подешевел на 11 копеек. Тем не менее, с начал недели гривна потеряла 20 копеек.
Украина
31.08.2018
Черногория и Украина поддержали санкции ЕС против России
Черногория, Украина, Норвегия и Албания присоединились к решению Евросоюза о продление штрафных мер против Москвы. Они обеспечат соответствие своей национальной политики решению Совета ЕС.
Украина
31.08.2018
В ДНР выбрали замену Захарченко
Дмитрий Трапезников, который теперь возглавляет ДНР, ранее был "вице-премьером ДНР". До начала боевых действий онработал менеджером по развитию фан-движения ФК Шахтер.
Украина
31.08.2018
Смерть Захарченко: в МИД ответили на обвинения РФ
В украинском внешнеполитическом ведомстве прокомментировали обвинения российского МИД в смерти Захарченко.
Украина
31.08.2018
Украина вернула МВФ часть долга
Всего в течение августа Украина перечислила Международному валютному фонду $605,6 миллионов.
Армия США получила украинский 3D-радар ПВО, - СМИ | В Раде пошли на уступки Порошенко по экспорту леса