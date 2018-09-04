Не только Ryanair. Лоукостеры в Украине

Источник: Корреспондент.net

Крупнейший европейский авиаперевозчик, ирландский лоукостер Ryanair, начал свою работу в Украине. 3 сентября первый борт приземлился в Международном аэропорту Борисполь. Рейс в Берлин был заполнен на 95 процентов.

Украинцы ждут Ryanair уже больше года. Бюджетный авиаперевозчик должен был зайти в Украину еще в прошлом году, но отказался от планов за два месяца до начала выполнения запланированных авиарейсов. Корреспондент.net рассказывает, какие лоукостеры летают в Украину.

Что такое лоукост

Низкая стоимость лоукоста обоснована отсутствием сервиса, который обычно предоставляется на рейсах.

Базовая стоимость билета предусматривает только ручную кладь до десяти килограм, еду и напитки можно купить только отдельно. За дополнительную плату можно выбрать место, иначе оно определается автоматически при посадке.

Также лоукосты используют второстепенные аэропорты, посколько они дешевле в обслуживании.

Ryanair

Ирландский лоукост Ryanair должен был начать летать в Украину с осени 2017 года. Министр инфраструктуры Влдаимир Омелян говорил, что аэропортам Киева и Львова необходимо "создать надлежащие условия не только для Ryanair, но и для других лоукост-авиакомпаний".

Однако в середине июля 2017 года авиаперевозчик отказался заключать с Украиной контракт, заявив что министерство инфраструктуры и руководство аэропорта Борисполь не выполнили достигнутое соглашение.

В марте Ryanair вновь заявивла о выходе на украинский рынок. 3 сентября самолет компании впервые приземлился в Украине. Его первый рейс был в Берлин.

Однако билеты на первые рейсы лоукостера оказались не такими уж и дешевыми. Долететь на Ryanair в Берлин 21 сентября можно за 3685 гривен. Как минимум две компании предоставляют билеты дешевле.

Кроме Берлина, лоукост также будет летат из Киева в Лондон, Вильнюс, Барселону, Стокгольм и Братиславу, а также в Варшавы, Краков, Гданьск, Вроцлав, Познань и Быдгощ. А из Львова - в Дюссельдорф, Мюнхен, Лондон, Краков и Варшаву.

На достигнутом авиакомпания останавливаться не собирается и, по словам ее директора Майкла О'Лири, не исключает выхода и на внутренний украинский рынок. Омелян сказал, что Ryanair может зайти еще в пять аэропортов Украины.

Wizz Air

Венгерская авиакомпания Wizz Air - самый первый лоукост, который зашел в Украину в 2008 году. В последнее время авиакомпания активно расширяет географию полетов - на днях там заявили о пяти новых украинских рейсов.

Так, в марте из аэропорта Жуляны Wizz Air будет летать в Бремен, Ригу и Биллунн. Таким образом общее количество направлений Wizz Air из Киева достигнет 26. Кроме того, авиакомпания открывает новые рейсы из Львова - в Копенгаген и Франкфурт.

Цены на билеты зависят от выбранной даты, дня недели и от загруженности рейса. В Берлин 21 сентября можно долететь за 3290 гривен.

Ernest Airlines

Итальянский лоукост летает из Киева и Львова. Есть рейсы в Милан, Бергамо, Неаполь, Болонью, Рим и Венецию. Самый дешевый билет около 40 евро.

Vueling Airlines

У испанского перевозчика из Киева есть рейс в Барселону и Рим. Стоимость в одну сторону 80-120 евро, без учета багажа. К особенностям Vueling можно отнести, что на этом лоукост пассажирские места определены, а также есть накопительная программа.

Aegean Air

Греческая авиакомпания, на которой из Киева в Афины можно долететь за 30-50 евро.

Pegasus Airlines

Летает из Львова и Харькова в Стамбул и Анталию. Стоимость билета - от 4539 гривен до 6369 гривен.

AirBaltic

Балтийская компания летает из Киева в Ригу, Таллин, Стокгольм, Хельсинки, Осло, Копенгаген и Берлин. Из Одессы - в Ригу. В Копенгаген можно долететь за 64 евро.

SkyUp

В этом году в мае начал летать украинский перевозчик SkyUp - свой первый чартерный рейс он совершил из аэропорта Киев в египетский Шарм-эль-Шейха.

В будущем компания планирует запустить регулярные рейсы как на внутренних, так и на международных направлениях, в частности в Барселону и Ларнаку.

Стоимость билетов, как и в других бюджетных авиакомпаний, будет зависеть от времени их приобретения и наличия багажа.