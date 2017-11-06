Не выдержал: Трамп оконфузился, когда кормил карпов с премьером Японии

Источник: 112.ua

Президент США Дональд Трамп во время своего визита в Японию оконфузился во время ритуального кормления рыб в дворце Акасака: вместо того чтобы бросать корм небольшими порциями, Трамп высыпал в пруд полную коробку корма.

Конфуз произошел, когда Трамп кормил рыбу вместе с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. У американского президента не хватило терпения приманивать карпа небольшими порциями еды, как это делал Абэ, поэтому он открыл деревянный контейнер и высыпал в воду все содержимое. Такой жест Трампа вызвал смех у окружающих.

The Guardian отмечает, что слишком большое количество еды вредит карпам кои. Помимо этого, увеличивающееся число отходов снижает качество воды, в которой живут рыбы.

Как сообщалось ранее, сейчас Трамп находится в Японии, откуда наблюдает за событиями в США (в частности, в Техасе, где произошла стрельба во время воскресной службы).