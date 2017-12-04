Не выполнили задачу России: стало известно о серьезном недоборе в рядах боевиков ДНР-ЛНР

Источник: Апостроф

Боевики "ДНР" и "ЛНР" на данный момент не могут нарастить численность личного состава до того уровня, который им поставили в Кремле.

Об этом пишет нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

"Главная проблема у них состоит в выполнении тех задач, которые мы озвучивали еще в октябре. Стояла задача нарастить до конца года общую численность двух корпусов до 40-42 тысяч человек, а сейчас они кровь из носу пытаются хоть какие-то результаты продемонстрировать. Сегодня мы давали сообщение о том, что в Донецке, Макеевке и других крупных городах, которые контролирует ДНР, идет массированная информационная кампания по вербовке боевиков среди местного населения. Задействованы все ресурсы – объявления в общественном транспорте, расклеивание объявлений на билбордах и так далее", - отметил нардеп.

По его словам, недобор в рядах боевиков составит около 5 тысяч человек."То есть, они не теряют надежды выполнить эту задачу. Но, по тем данным, которые есть у нас, больше 37 тысяч им вряд ли удастся привлечь. То есть у них будет недобор в 5 тысяч человек как минимум. Это те задачи, которые им ставит российское командование", - подчеркнул Тымчук.