Нефть дорожает на фоне войны в Ливии

Источник: Корреспондент.net

Мировые цены на нефть продолжают расти на фоне боевых действий в столице Ливии Триполи.

Так, на торгах в понедельник, 8 апреля, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне на бирже ICE в Лондоне выросла до $71,01 за баррель.

В последний раз цена нефти этого сорта находилась выше уровня $70 за баррель 12 ноября 2018 года.

Цена майских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 1,49% - до 64,02 доллара за баррель.

Отметим, утром цены на нефть превысили 70 долларов за баррель. С начала апреля стоимость выросла на два доллара.

Кроме войны в Ливии на котировки влияет снижение добычи странами ОПЕК, а также санкции США против Ирана и Венесуэлы.