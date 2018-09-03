Нефть дорожает на новостях из Ирана

Так, цена ноябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures увеличилась на $0,64 (0,82%) - до $78,28 за баррель.

Октябрьский контракт на нефть WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялся на 24 цента (0,34%) - до $70,04 за баррель.

Основных торгов на NYMEX в понедельник проводиться не будет, так как биржи США закрыты в связи с празднованием Дня труда.

Как сообщает Bloomberg, Иран в августе отгружал на экспорт чуть меньше 2,1 млн баррелей в сутки (б/с), что является самым низким показателем с марта 2016 года.

Саудовская Аравия, по данным издания, увеличила добычу нефти в прошлом месяце до 10,424 млн баррелей в сутки с 10,288 млн б/с месяцем ранее.

Добыча в Ливии предположительно выросла на 310 тыс. б/с, до 970 тыс. б/с. Иран и ОАЭ увеличили добычу на 80 тыс. б/с.

Всего страны ОПЕК повысили свою нефтедобычу в августе на 420 тыс. б/с, до максимальных с начала года 32,74 млн б/с.