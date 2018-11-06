Нефть опустилась ниже $72 впервые с августа

Источник: Корреспондент.net

Мировые цены на нефть эталонных марок ускорили падение на снижении опасений по поводу дефицита топлива на рынке. Об этом свидетельствуют данные торгов вечером во вторник, 6 ноября.

Так, цена январьских фьючерсов на североморскую нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures в 20:20 по Киеву подешевела на $1,72 (2,35%) – до $71,45 за баррель.

В свою очередь стоимость нефти WTI с поставкой в декабре на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) упалана $1,62 (2,57%) – до $61,48 за баррель.

Как сообщалось, власти США сделали временные исключения для Китая, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Кореи, Турции и Тайваня, позволив им по-прежнему импортировать нефть из Ирана. На них не будут распространяться санкции, вступившие в силу в понедельник, 5 ноября.

Также участники рынка ждут данных Минэнерго США о запасах топлива в стране, которые будут обнародованы в среду. Аналитики ожидают, что они вырастут в седьмой раз подряд – на этот раз на 2 млн баррелей.