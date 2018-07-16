Нефть подешевела на 3,5% за день

Источник: Корреспондент.net

Мировые цены на нефть снижаются в понедельник, 16 июля, на фоне роста предложения.

Так, цена сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures рухнула на $2,69 (3,57%) - до $72,64 за баррель.

Котировка фьючерса на нефть WTI на август на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) упала к этому времени на $2,54 (3,58%) - до $68,47 за баррель.

Как сообщает Reuters, нефть дешевеет на фоне того, что ливийские порты вновь открылись. Также сообщается о потенциальном увеличении предложения со стороны России и других производителей нефти.

Участники рынка обеспокоены увеличением экспорта Саудовской Аравии и желанием США задействовать стратегический нефтяной резерв для сдерживания дальнейшего роста цен.

Кроме того, трейдеры и аналитики внимательно следили за ходом встречи президента РФ Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом.