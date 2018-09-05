Нефть подешевела на доллар за день из-за шторма
Источник: Корреспондент.net
Цены на нефть опускаются в среду, 5 сентября, поскольку шторм Гордон в Мексиканском заливе не привел к масштабным разрушениям и начинает ослабевать.
Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) понизилась к этому времени на $0,88 (1,26%) - до $68,99 за баррель.
Как сообщают синоптики, шторм Гордон достиг побережья к западу от границы штатов Миссисипи и Алабама и стремительно ослабевает по мере продвижения вглубь страны.
Ранее нефтедобывающие компании приостановили добычу на платформах в Мексиканском заливе из-за непогоды. По данным американского Бюро по вопросам безопасности и экологического контроля, производство нефти в Мексиканском заливе снизилось примерно на 9,23%, или на 156 тыс. баррелей в сутки.
Внимание участников нефтяного рынка переключается на запасы топлива в США, данные о которых будут обнародованы в четверг, на день позже обычного в связи с празднованием Дня труда.