Нефть подешевела на доллар за день из-за шторма

Так, цена ноябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures уменьшилась на $0,83 (1,06%) - до $77,34 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) понизилась к этому времени на $0,88 (1,26%) - до $68,99 за баррель.

Как сообщают синоптики, шторм Гордон достиг побережья к западу от границы штатов Миссисипи и Алабама и стремительно ослабевает по мере продвижения вглубь страны.

Ранее нефтедобывающие компании приостановили добычу на платформах в Мексиканском заливе из-за непогоды. По данным американского Бюро по вопросам безопасности и экологического контроля, производство нефти в Мексиканском заливе снизилось примерно на 9,23%, или на 156 тыс. баррелей в сутки.

Внимание участников нефтяного рынка переключается на запасы топлива в США, данные о которых будут обнародованы в четверг, на день позже обычного в связи с празднованием Дня труда.