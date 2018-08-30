Нефть подорожала до месячного максимума

Источник: Корреспондент.net

На торгах в четверг, 30 августа, цена на нефть марки WTI впервые с 31 июля превысила $70 за баррель - максимум с конца прошлого месяца. При этом Brent торгуется на максимуме с середины июля.