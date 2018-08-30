30.08.2018
Нефть подорожала до месячного максимума
Источник: Корреспондент.net
На торгах в четверг, 30 августа, цена на нефть марки WTI впервые с 31 июля превысила $70 за баррель - максимум с конца прошлого месяца. При этом Brent торгуется на максимуме с середины июля.
Стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,75%, до $78,03 за баррель.
Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 0,69%, до $70,08 за баррель.
Таким образом, участники нефтяного рынка продолжают позитивно реагировать на падение запасов топлива в США.
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