Нефть просела еще на доллар за несколько часов

Источник: Корреспондент.net

К вечеру пятницы, 23 ноября, падение цен на нефть усилилось, Brent опустилась ниже $59 за баррель, а утром котировки стартовали ниже 62 долларов, пишет агентство Bloomberg.

Январский фьючерс на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:30 подешевел на $3,87 (6,18%), до $58,68 за баррель.

Контракт на нефть WTI с поставкой в январе в системе Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустился на $3,59 (6,57%) - до $51,04 за баррель.

С начала недели стоимость Brent обвалилась на 12%, WTI - на 9,6%. Нефтяной рынок завершает в минусе уже седьмую неделю подряд. Последний раз столь длительное падение наблюдалось в 2015 году.

Как отмечает Bloomberg, пессимизм нефтетрейдеров достиг такого размаха, которого не было даже во время обвала нефтяного рынка в 2014 году.

Превышение опционов на продажу над опционами на покупку в течение следующих 12 месяцев достигло максимума за всю историю наблюдений, которые агентство ведет с 2013 года.

Основные факторы, влияющие на нефтяной рынок, не изменились: рост спроса замедляется, а производство, как ожидается, продолжит увеличиваться.