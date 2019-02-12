Нефть резко подорожала после падения

Источник: Корреспондент.net

Фьючерсы на нефть выросли более чем на 2% в ходе торгов вторника, 12 февраля, на фоне сокращения добычи во главе с ОПЕК и намерения Саудовской Аравии перевыполнить план, а также санкций США против Ирана и Венесуэлы, сообщает Reuters.

В частности, фьючерсы на нефть Brent поднялись на 2,83% до $63,25 за баррель. Фьючерсы на американский сорт WTI торговались на отметке $53,97 за баррель, на 2,98% выше предыдущего закрытия.

Поддержку рынку оказывает сокращение нефтедобычи, о котором в декабре договорились ОПЕК и ряд стран вне организации, ради оздоровления рынка.

Саудовская Аравия, ведущий экспортер нефти в мире и де-факто лидер ОПЕК, сообщила, что снизит добычу в марте примерно до 9,8 миллиона баррелей в сутки, что более чем на полмиллиона превышает изначально обещанный уровень сокращения. Об этом заявил министр энергетики Халид аль-Фалих в интервью Financial Times, опубликованном во вторник.

В то же время рост нефтедобычи в США, санкции против Венесуэлы и неопределенность вокруг импорта иранской нефти заставляют участников рынка испытывать неуверенность в отношении объемов предложения.

Как сообщалось, ОПЕК во вторник, 12 февраля, понизила прогноз мирового спроса на нефть в 2019 году на фоне замедления мировой экономики и ожиданий более быстрого роста предложения со стороны конкурентов, что подчеркивает трудности, с которыми сталкивается организация в попытке предотвратить избыток на рынке.