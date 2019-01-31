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31.01.2019

Нефть в январе дорожала рекордными темпами

Источник: Корреспондент.net

Мировые цены на нефть эталонных марок показали рекордные рост по итогам месяца, пишет Интерфакс в четверг, 31 января.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent, торги которыми завершаются в четверг, на лондонской бирже ICE Futures увеличилась на 55 центов (0,89%), до $62,2 за баррель. Более активно торгуемый апрельский контракт подорожал на $0,66 (1,07%), до $62,2 за баррель.

Фьючерс на WTI на март на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени повысился на $0,99 (1,83%) - до $55,22 за баррель, впервые поднявшись до этого уровня с 21 ноября прошлого года.

Котировки WTI взлетели c начала января почти на 22%, подъем может стать рекордным для этого месяца за всю историю наблюдений. Brent с начала месяца подорожала почти на 16%.

Нефтяной рынок отреагировал ростом на опасения сокращения поставок топлива из Венесуэлы после введения Вашингтоном санкций против государственной нефтедобывающей компании Petroleos de Venezuela SA (PDVSA). Падение экспорта может превысить 500 тыс. баррелей в сутки, полагают некоторые эксперты.

Поддержку нефтяному рынку в четверг также оказывает снижение курса доллара на сигналах смягчения курса денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы. Слабый доллар является благоприятным фактором для сырьевых рынков в целом и рынка нефти в частности.

 

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