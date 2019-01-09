"Нефтегаз" готов отказаться от иска против "Газпрома" на $11,6 млрд ради контракта по транзиту газа

Источник: Українські новини

Национальная акционерная компания "Нефтегаз" готова отказаться или пересмотреть иск к "Газпрому" в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма по транзиту природного газа через территорию Украины в случае заключения долгосрочного контракта по транзиту.

Об этом в ходе интервью "5 каналу" заявил Председатель правления НАК "Нефтегаз Украины" Андрей Коболев.

"Фактически мы говорим российским коллегам, если вы строите обходной путь и не хотите транспортировать через украинскую ГТС - компенсируйте, если хотите транспортировать и готовы подписать долгосрочный контракт, по европейским правилам с гарантиями, что эти деньги вы нам заплатите мы готовы от иска отказаться, или просмотреть, или изменить", - сказал он.

Коболев отметил, что главное основание этого иска - это потеря стоимости украинской газотранспортной системы (ГТС) из-за того, что "Газпром" строит обходные пути и не соблюдает своих долгосрочных обязательств.

"Как гражданин Украины, я считаю, что потерять и деньги и транзит неприемлемо и как председатель "Нефтегаза" я не позволю этого сделать. У нас есть план по отделению, по которому мы движемся уже полтора года, мы создали два отдельных филиала, эти филиалы уже работают в "Укртрансгазе" и мы готовим их для перевода в отдельные компании в следующем году. Также мы предложили такую модель анбандлинга, которая позволит нам этот иск сохранить", - подытожил он