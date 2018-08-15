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15.08.2018

Неизвестные заблокировали работу и.о ректора НМУ им. Богомольца Кучина

Источник: Українські новини

Неизвестные в среду заблокировали работу исполняющего обязанности ректора Национального медицинского университета им. Богомольца Юрия Кучина. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства здравоохранения.

В среду Кучин не смог попасть на свое рабочее место.

Вход в здание университета был заблокирован неизвестными молодыми людьми под руководством аспиранта НМУ Василия Гилюка - они не пускали никого на территорию учреждения.

По словам и.о. ректора, неизвестные находились также внутри заведения.

В то же время охранники университета, по указанию неизвестных лиц, в отделе канцелярии учреждения применили физическую силу и нанесли телесные повреждения сотруднице Департамента управления персоналом и кадровой политики Минздрава, которая прибыла в НМУ для ознакомления администрации университета с приказом о назначении и.о. ректора.

На место событий вызвали полицию, по поводу совершенного потерпевшая обратилась в районный отдел полиции с соответствующим заявлением.

"Таким образом происходит саботаж работы одного из крупнейших медицинских ЗВО страны. Несмотря на то, что пока нет возможности контролировать то, что происходит в стенах университета, обращаем внимание, что судьба всех документов, которые там находятся, неизвестна", - подчеркивает Минздрав.

Ведомство отмечает недопустимость таких действий, поскольку блокирование работы официально назначенного и.о.ректора может помешать своевременному завершению вступительной кампании в Национальный медицинский университет и негативно отразиться на начале нового учебного года.

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