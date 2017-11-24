Неизвестный заминировал весь метрополитен в Киеве

Украина

Четыре года с начала Майдана: Что произошло с украинской экономикой

Революция достоинства, начавшаяся четыре года назад, и последующие события развернули много лет ориентированную на Россию и рынки СНГ экономику Украины в сторону… Сложно сказать куда, ведь к Европе она все еще имеет мало привязки, а наши рынки сбыта развиваются больше в Африке и Азии. Однако точно можно утверждать, что в экономике произошли структурные изменения, а сопровождающие их потрясения усугубили ситуацию до предела.