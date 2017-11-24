24.11.2017
Неизвестный заминировал весь метрополитен в Киеве
Источник: Корреспондент.net
В Киеве сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию о минировании всего киевского метрополитена.
"Информация о минировании столичной подземки поступила в дежурную часть Печерского управления полиции в 18:10", - сообщает отдел коммуникации полиции Киева в пятницу вечером.
Сейчас сотрудники полиции метрополитена проводят тщательный осмотр всех станций киевской подземки и прилегающей к ним территории.
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