Нелепые падения панд соединили в одном видео

Источник: КорреспонденТ.net

На YouTube-канале iPanda было обнародовано видео, в котором показаны самые неуклюжие падения панд. Десятки случаев самых курьезных и невообразимых падений этих медведей были собраны в одно видео.

В ролике показано, как панды падают с деревьев, ступенек, лестниц, мостов, и выглядят они при этом очень смешно.

Некоторые пользователи прокомментировали, что после просмотра видео удивлены, как эти животные вообще смогли выжить в природе.