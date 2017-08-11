11.08.2017
Нелепые падения панд соединили в одном видео
Источник: КорреспонденТ.net
На YouTube-канале iPanda было обнародовано видео, в котором показаны самые неуклюжие падения панд. Десятки случаев самых курьезных и невообразимых падений этих медведей были собраны в одно видео.
В ролике показано, как панды падают с деревьев, ступенек, лестниц, мостов, и выглядят они при этом очень смешно.
Некоторые пользователи прокомментировали, что после просмотра видео удивлены, как эти животные вообще смогли выжить в природе.
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