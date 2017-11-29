Немецкая премия будущего вручена создателям робота

Источник: DW

Немецкая премия будущего за 2017 год присуждена команде ученых из Ганновера и Мюнхена, которая разработала проект под названием "В центре внимания человек - робот-помощник для более легкого будущего". Награду лауреатам вручил в Берлине в среду, 29 ноября, президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier).

Как отмечается в пресс-релизе, размещенном на интернете-странице главы немецкого государства, "лауреаты разработали оригинальный концепт экономически эффективного, гибкого и интуитивно управляемого робота". Это делает автоматы помощниками человека и открывает широкий ряд новых возможностей их использования как в промышленности, так и в уходе за пожилыми людьми и инвалидами, отмечается далее в документе.

Новые роботы во всех смыслах становятся доступны любому человеку, считает руководитель команды исследователей Сами Хаддадин (Sami Haddadin), директор Института техники автоматического управления при Ганноверском университете имени Лейбница. Первые роботы, сделанные в рамках этого проекта, уже поставляются потребителям из научно-исследовательской и производственной сферы с лета 2017 года, отмечает агентство dpa.

В борьбе за Немецкую премию будущего разработчики роботов обошли два медицинских проекта. Команда инженеров фирмы Vincent Systems из Карлсруэ разработала высокотехнологический протез руки, который найдет применение особенно при протезировании детей и подростков. Совместная группа из Баварии и Австрии предложила технологию, позволяющую увидеть внутренние органы человека не только во всех деталях, но и в трехмерном изображении.

Немецкая премия будущего вручается в 21-й раз и считается главной научной премией ФРГ. Ее денежный эквивалент составляет 250 тысяч евро.