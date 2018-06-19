Немецкие эксперты считают, что ЧМ по футболу помешает протестам в России

Источник: DW

Оппозиционер Алексей Навальный объявил во вторник, 19 июня, о намерении провести в 20 городах России акций протеста против повышения пенсионного возраста. Демонстрации должны пройти 1 июля.

Выигрышная тема для оппозиции

Увеличение возраста выхода на пенсию - самая выигрышная для оппозиции тема за последние годы в России, полагает ведущий эксперт по России Германского общества внешней политики (DGAP) Штефан Майстер (Stefan Meister). "Это затрагивает всех, включая важный, самый верный путинский электорат - пенсионеров", - отметил он в беседе с DW. Майстер напомнил, что успех президента РФ связан в числе прочего с тем, что после экономических проблем 1990-х годов при нем россиянам снова стали платить "более-менее достойные пенсии". "Поэтому для Владимира Путина это одна из самых опасных тем", - подчеркнул эксперт DGAP.

По мнению главы московского представительства немецкого Фонда имени Фридриха Наумана Юлиуса фон Фрайтага-Лорингхофена (Julius von Freytag-Loringhoven), повышение пенсионного возраста является естественным шагом в связи со старением населения. "Также понятно и то, что оппозиция по сути своей всегда выступает против непопулярных реформ", - констатировал он в беседе с DW.

Успех протеста зависит от игры сборной России?

В то же время российские власти "провернули все очень искусно", объявив о реформе во время чемпионата мира по футболу, указывает Фрайтаг-Лорингхофен. Он считает, что из-за этого Алексею Навальному не удастся организовать по-настоящему массовые протесты. "Попытка Навального мобилизовать против этого людей выглядит довольно безнадежно, потому что они заняты другим", - резюмировал Юлиус фон Фрайтаг-Лорингхофен.

"Многое зависит от игры сборной России. Если она выйдет из группы, то я бы сказал, что у Навального нет шансов", - рассуждает Штефан Майстер. Кроме того, Алексей Навальный не обязательно будет главным действующим лицом протестов против повышения пенсионного возраста, предполагает Майстер. "Не уверен, что он здесь является решающей персоной - коммунисты тоже разыгрывают эту тему. Аудитория Навального другая - это, прежде всего, молодые люди", - подытоживает аналитик DGAP.

О намерении правительства РФ повысить пенсионный возраст было объявлено 14 июня. По планам российских властей, мужчины смогут выходить на пенсию в 65 лет, а женщины в 63 (сейчас 60 и 55 лет соответственно). Если инициативу одобрит Госдума, то постепенное повышение начнется уже с 2019 года. Переход для мужчин завершится к 2028 году, женщин - к 2034 году. То есть каждый год пенсионный возраст будет повышаться на полгода.