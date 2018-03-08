Немецкие эксперты ставят под вопрос законность военной операции Турции против курдов

Источник: DW

Военная операция Турции против курдских военизированных формирований "Отряды народной самообороны" (YPG) в сирийской провинции Африн может являться нарушением международного права. Об этом, как сообщила в четверг, 8 марта, телекомпания ARD, говорится в докладе Научной службы бундестага, представленном по запросу депутата от Левой партии Александра Ноя (Alexander Neu).

При запуске операции "Оливковая ветвь" 20 января Турция ссылалась на статью 51 устава ООН, представив свои действия Совету Безопасности ООН как реализацию неотъемлемого права на самооборону из-за обстрелов ракетами турецких провинций Килис и Хатай. Анкара считает военизированные формирования курдов сирийским ответвлением Курдской рабочей партии, признанной в Турции террористической организацией. Однако в докладе научной службы германского парламента отмечается, что сообщения об обстрелах появились лишь после начала операции.

Согласно докладу, устав ООН позволяет государствам-участникам всемирной организации "прибегать к самообороне" в ответ на "вооруженное нападение". Но в таком случае страна должна доказать факт "вооруженного нападения", которое выходит за рамки "приграничных столкновений", отмечается в докладе.

Майская операция совместно с Ираком

Тем временем Турция планирует совместную с правительственной армией Ирака военную операцию против отрядов Курдской рабочей партии, сообщил в четверг, 8 марта, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. По информации канала CNN Türk, операция на севере Ирака может начаться после выборов в парламент этой страны, намеченных на 12 мая.