Немецкие парламентарии выступили против "Северного потока-2"

По мнению авторов обращения, политика ЕС в области энергетики и солидарность с партнерами говорят против строительства второй очереди газопровода из России через Балтийское море в Германию. Реализация этого проекта, подчеркивается в документе, приведет "к расколу ЕС и утере доверия".

Парламентарии напомнили, что строительство "Северного потока-2" вызывает активное сопротивление в странах Балтии, Швеции, Дании, Польше, Словакии и Украине, что легко понять с точки зрения энергетической безопасности. Новое правительство Германии должно открыто заявить о своей позиции в вопросе газопровода.

Только бизнес

Российский монополист "Газпром" намерен начать строительство второй ветки газопровода в 2018 году и завершить его к концу 2019 года. Протяженность "Северного потока-2" с пропускной способностью 55 млрд кубометров газа в год должна составить 1220 км, он будет соединять российскую Усть-Лугу и немецкий Грайфсвальд.

Берлин рассматривает газопровод исключительно как экономический проект. На недавней встрече с премьер-министром Польши канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) вновь заявила, что строительство "Северного потока-2" не ставит под угрозу диверсификацию газоснабжения Европы.