Немецкие парламентарии выступили против "Северного потока-2"
Источник: DW
Семь депутатов германского бундестага и Европейского парламента, представляющие Христианско-демократический союз (ХДС), Христианско-социальный союз (ХСС), "зеленых" и Свободную демократическую партию (СвДП), выступили против строительства газопровода "Северный поток-2". В совместном заявлении, опубликованном в понедельник, 19 февраля, в газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, они отметили, что совместная работа с Россией не должна означать, что "немцы и россияне о чем-либо договариваются через головы" партнеров Берлина по Европейскому Союзу.
Парламентарии напомнили, что строительство "Северного потока-2" вызывает активное сопротивление в странах Балтии, Швеции, Дании, Польше, Словакии и Украине, что легко понять с точки зрения энергетической безопасности. Новое правительство Германии должно открыто заявить о своей позиции в вопросе газопровода.
Только бизнес
Российский монополист "Газпром" намерен начать строительство второй ветки газопровода в 2018 году и завершить его к концу 2019 года. Протяженность "Северного потока-2" с пропускной способностью 55 млрд кубометров газа в год должна составить 1220 км, он будет соединять российскую Усть-Лугу и немецкий Грайфсвальд.
Берлин рассматривает газопровод исключительно как экономический проект. На недавней встрече с премьер-министром Польши канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) вновь заявила, что строительство "Северного потока-2" не ставит под угрозу диверсификацию газоснабжения Европы.