Немецкие "волчата" в Литве требуют компенсации от Берлина

К концу Второй мировой войны на территории Восточной Пруссии тысячи немецких детей во время хаоса и эвакуации потеряли связь со своими семьями и родственниками. Многие из них погибли, некоторые в ходе скитаний оказались на территории Литвы, где им удалось найти приют у местных крестьян. Ряд сирот приняли в литовские семьи, давая им новые имена и скрывая от властей их немецкое происхождение.

Их возвращение в Германию стало возможным только после начала программы переселения этнических немцев. Однако оно сопровождалось трудностями из-за проблем с доказательством немецкого происхождения.

Официальный Берлин долгое время игнорировал эту категорию жертв Второй мировой войны, однако в 2015 году бундестаг принял решение включить этих людей в число правомочных получателей компенсаций. Сумма одноразовой выплаты составляет 2500 евро. При этом от бывших "волчат" требуются доказательства того, что их принуждали к труду за пределами Германии. Многие из них называют это требование нереалистичным, а символическое предложение со стороны правительства ФРГ - запоздалым. Всего в Литве проживает больше 50 "волчат", в Германии - несколько сотен.