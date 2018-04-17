Немецкий бизнес выступает против взаимных санкций Запада и России
Источник: DW
Германо-российская внешнеторговая палата (AHK) призвала страны Запада не усиливать санкционные меры против России. Эти действия все сильнее делают международный бизнес в РФ заложником санкций, считает председатель правления AHK Маттиас Шепп (Matthias Schepp). Его слова приводятся в сообщении, опубликованном на сайте AHK во вторник, 17 апреля.
Германия - второй по значимости торговый партнер РФ
В частности, Маттиас Шепп напомнил, что немецкий бизнес инвестирует в Россию больше любых других зарубежных экономик. Представитель AHK утверждает, что это положение не изменится. "Давление на немецкие и другие иностранные предприятия, а также требования занять одну из сторон в этом конфликте, было бы неверным сигналом", подчеркнул Шепп.
В России, по данным Германо-российской внешнеторговой палаты, представлены 4965 немецких компаний, а также предприятий с немецким капиталом. В 2017 году их прямые инвестиции в Россию составили почти 1,6 млрд евро, показав рост впервые с момента введения обоюдных санкций в 2014 году. При этом число компаний из ФРГ в России уменьшилось на 5,2%. Однако после Китая Германия по-прежнему является важнейшим торговым партнером России: объемы двусторонней торговли в прошедшем году выросли почти на четверть, составив примерно 44 млрд евро.