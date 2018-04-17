Немецкий бизнес выступает против взаимных санкций Запада и России

По словам Шеппа, Москве и Западу следует найти способ разрешить конфликты в Сирии и в Украине, а также стремиться к деэскалации, а не к эскалации конфликта. В то же время председатель правления AHK призвал российское правительство не рисковать достигнутым прогрессом в инвестиционном климате страны и продолжить проведение реформ.

Германия - второй по значимости торговый партнер РФ

В частности, Маттиас Шепп напомнил, что немецкий бизнес инвестирует в Россию больше любых других зарубежных экономик. Представитель AHK утверждает, что это положение не изменится. "Давление на немецкие и другие иностранные предприятия, а также требования занять одну из сторон в этом конфликте, было бы неверным сигналом", подчеркнул Шепп.

В России, по данным Германо-российской внешнеторговой палаты, представлены 4965 немецких компаний, а также предприятий с немецким капиталом. В 2017 году их прямые инвестиции в Россию составили почти 1,6 млрд евро, показав рост впервые с момента введения обоюдных санкций в 2014 году. При этом число компаний из ФРГ в России уменьшилось на 5,2%. Однако после Китая Германия по-прежнему является важнейшим торговым партнером России: объемы двусторонней торговли в прошедшем году выросли почти на четверть, составив примерно 44 млрд евро.