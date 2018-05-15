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15.05.2018

Немецкий суд не стал полностью запрещать сатиру на Эрдогана

Источник: DW

Высший земельный суд в Гамбурге во вторник, 15 мая, подтвердил правомерность решения земельного гамбургского суда по делу об оскорблении президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана немецким журналистом Яном Бёмерманом (Jan Böhmermann). Согласно этому решению, сатирику запрещено повторять ряд наиболее спорных пассажей, преимущественно с сексуальным подтекстом, из стихотворной сатиры на Эрдогана. В то же время судьи не стали запрещать стихотворение полностью.

Таким образом, суд не удовлетворил ни апелляцию Эрдогана, требовавшего запретить все стихотворение целиком, ни апелляцию сатирика, который просил разрешить сатиру.в полном объеме. Судья Андреас Буске (Andreas Buske), оглашая решение, отметил, что политика Эрдогана способна вызвать "массивную критику", к которой глава государства должен быть готов. Однако между его политическими действиями и сексуальными извращениями, о которых писал сатирик, "нет точек соприкосновения", считает судья.

Скетч Яна Бёмермана с использованием шуток "ниже пояса", в котором высмеивался президент Турции, вышел в эфире сатирической программы Neo Magazin Royale цифрового телеканала ZDFneo 31 марта 2016 года. Анкара потребовала подвергнуть Бёмермана уголовному преследованию, обвинив его в оскорблении Эрдогана. Правительство ФРГ разрешило начать расследование в отношении телеведущего, что вызвало споры в правительственной коалиции и резкую критику у оппозиционных партий и Немецкого союза журналистов.

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