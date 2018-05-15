Немецкий суд не стал полностью запрещать сатиру на Эрдогана
Источник: DW
Высший земельный суд в Гамбурге во вторник, 15 мая, подтвердил правомерность решения земельного гамбургского суда по делу об оскорблении президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана немецким журналистом Яном Бёмерманом (Jan Böhmermann). Согласно этому решению, сатирику запрещено повторять ряд наиболее спорных пассажей, преимущественно с сексуальным подтекстом, из стихотворной сатиры на Эрдогана. В то же время судьи не стали запрещать стихотворение полностью.
Скетч Яна Бёмермана с использованием шуток "ниже пояса", в котором высмеивался президент Турции, вышел в эфире сатирической программы Neo Magazin Royale цифрового телеканала ZDFneo 31 марта 2016 года. Анкара потребовала подвергнуть Бёмермана уголовному преследованию, обвинив его в оскорблении Эрдогана. Правительство ФРГ разрешило начать расследование в отношении телеведущего, что вызвало споры в правительственной коалиции и резкую критику у оппозиционных партий и Немецкого союза журналистов.