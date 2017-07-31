Несколько тысяч человек в Кишиневе потребовали отставки президента Додона

Перед зданием ПСРМ лидер оппозиционной внепарламентской партии "Действие и солидарность" Майя Санду заявила, что "Додон - президент Плахотнюка, а не наш президент", передает "Интерфакс" (Влад Плахотнюк, лидер правящей в Молдавии Демократическую партии - Ред.). Она призвала манифестантов скандировать лозунг "Долой - Додон!". Позже протестующие отправились к зданию Генеральной прокуратуры Молдавии, скандируя лозунг "Мы - народ!", "Долой смешанную избирательную систему!", "Долой Плаходон!" (производное от двух фамилий - Плахотнюк и Додон).

Парламент Молдавии в последний день работы, 21 июля, вопреки рекомендациям Венецианской Комиссии, принял закон о переходе на смешанную избирательную систему. Теперь в Молдавии 50 депутатов парламента будут избираться по партийным спискам, а 51 - в одномандатных округах в первом туре, когда победителем будет тот кандидат в депутаты, который набрал больше голосов избирателей. Внепарламентская оппозиция считает, что переход на смешанную избирательную систему сделан в угоду двух партий - Демократической и Социалистической, чтобы на очередных выборах в парламент в ноябре 2018 года они могли сохранить за собой власть.