Нет союзников: политолог указал на реальное отношение к Украине в Европе

Источник: Апостроф

У Украины в Европе на данный момент есть страны-партнеры, но ни один из них не является полноценным союзником.

Об рассказал политический аналитик Андрей Бузаров.

По его словам, многие страны Запада хотят иметь хорошие отношения с Россией, а союзничество с Украиной исключает данную возможность.

"И поэтому на сегодня я не могу сказать, что в Европе есть какой-то союзник Украины, я не вижу ни одной страны-союзницы Украины в Европе – их нет. Есть партнеры, но никак не союзники. Любой так называемый союзник Украины постоянно создает проблемы. Мы можем говорить о партнерских отношениях с Францией, Германией, Польшей, Венгрией. Но никак не о союзнических отношениях", - сказал Бузаров.

Даже в наиболее дружественных с Украиной европейских странах нет преемственности союзничества с нашей страной в политических элитах.

"Даже страны Балтии, допустим, Литва, которая традиционно поддерживает Украину во всех сферах, не может рассматриваться как надежный союзник, поскольку нынешний президент Даля Грибаускайте занимает одну позицию, а какую позицию будет занимать следующий президент – мы не знаем", - резюмировал эксперт.