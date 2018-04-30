Нетаньяху обвинил Иран в сокрытии разработок ядерного оружия

Источник: DW

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в распоряжении израильских спецслужб находятся "полтонны материалов", включая 55 тысяч документов и 183 CD-диска из "ядерных архивов" Ирана.

Все они свидетельствуют о том, что Тегеран "беззастенчиво лгал" об отсутствии у него ядерных амбиций до подписания Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) - соглашения между Исламской Республикой и "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов Совбеза ООН и Германия). Трансляцию выступления главы израильского правительства, обращавшегося к журналистам по-английски, в понедельник, 30 апреля, вели все ведущие израильские телеканалы.

Засекреченный "проект Амад"

По версии Нетаньяху, Тегеран вел разработку ядерных вооружений в рамках засекреченного "проекта Амад". Премьер Израиля выразил готовность предоставить документы для ознакомления представителям других государств и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). По словам политика, израильские спецслужбы уже поделились соответствующими разведданными со своими американскими коллегами.

В воскресенье, 29 апреля, президент Исламской Республики Хасан Роухани заявил в ходе телефонного разговора с французским лидером Эмманюэлем Макроном, что Тегеран решительно отвергает любые попытки провести новые переговоры по СВПД.

"Ядерная сделка или любой другой аспект, имеющий к ней отношение, никоим образом не подлежат обсуждению", - подчеркнул он. Иран не примет никаких ограничений, выходящих за пределы ранее взятых на себя обязательств, указал Роухани.