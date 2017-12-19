19.12.2017
Нетаньяху поблагодарил США за блокирование резолюции по Иерусалиму в Совбезе ООН
Источник: 112.ua
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился со словами благодарности к президенту США Дональду Трампу и американскому представителю при ООН Никки Хейли за вето, наложенное в ходе голосования в Совете Безопасности ООН на резолюцию против признания Иерусалима столицей Израиля. Об этом он написал в своем Twitter.
"Спасибо, постпред Хейли. В Хануку вы говорили как маккавей. Вы зажгли свечу правды. Вы развеяли тьму. Один победил многих. Правда победила ложь. Спасибо, президент Трамп", - сказал израильский премьер.
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