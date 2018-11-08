Netflix показал трейлер экранизации книги о Маугли

Американский президент хочет встретиться с председателем Китая Си Цзиньпином во время саммита G20, который пройдет в Аргентине с 30 ноября по 1 декабря 2018 года.

Иранский авиаперевозчик рассматривает возможность покупки пассажирских самолетов не из Европы и США. Одним из вероятных вариантов называется российский Sukhoi SuperJet 100.

Отсутствие механизма для охраны изображений граждан может привести к нарушению их конституционных прав и свобод, считает Конституционный суд Беларуси.

В Беларуси могут ввести ограничения на фото- и видеосъемку

Майк Помпео проведет в Нью-Йорке переговоры с зампредседателя правящей в КНДР партии. Пхеньян грозит продолжить атомную программу, если США не отменят экономические санкции.

Москва готова отменить свои контрсанкции, но первый шаг в этом направлении должен сделать именно ЕС, считает глава МИД РФ.

Глава Белого дома заявил, что до сих пор не договорился с российским президентом о следующих переговорах, но они встретятся на саммите "большой двадцатки" в Аргентине.

До 13 ноября итальянские власти должны предоставить обновленный вариант бюджета на 2019 год, в противном случае Риму грозят серьезные штрафы.

Еврокомиссия не пойдет с Италией на сделку по госбюджету

По версии турецких властей, Саудовская Аравия направила в свое генконсульство в Стамбул химика и токсиколога для устранения улик.

Нефть марки Brent в Лондоне подешевела на $1,72, а цена на сорт WTI в Нью-Йорке упала на $1,62.

Мужчина прибег к хитрости, чтобы не платить за дополнительный багаж во время перелетов на самолете.

Компании Facebook и Cambridge Analytica попали в поле зрения Комиссии по защите данных Ирландии в связи с политической рекламой, распространяемой подозрительными аккаунтами.

В захоронениях находятся останки нескольких тысяч человек, убитых джихадистской группировкой. После идентификации останки передадут родственникам погибших.

Разрушение озонового слоя Земли вело к тяжелым последствиям - от учащения случаев рака кожи у людей до гибели фитопланктона и морских животных.

В Мещанском суде Москвы началось рассмотрение по существу так называемого дела "Седьмой студии". Худрук "Гоголь-центра" Серебренников и другие фигуранты обвиняются в хищении бюджетных средств.

Фигуранты дела "Седьмой студии" заявили в суде о своей невиновности

После промежуточных выборов в США связи между Москвой и Вашингтоном не улучшатся и не ухудшатся, но Россия настроена на продолжение диалога, заявил Дмитрий Песков.

Кремль не надеется на улучшение отношений с США после выборов в Конгресс

В "черный список" попали три физлица, "МГБ ЛНР", ТЭЦ в Крыму и несколько крымских санаториев.

Trident Juncture имитируют ответ НАТО на вооруженное нападение на одного из участников альянса.

В санкционные списки включены два украинца, один россиянин и 9 структур. Они наказаны за действия, связанные с российской аннексией Крыма и нарушением прав человека в Донбассе, сообщило министерство финансов США.

Генеральный прокурор США Джефф Сешнс подал в отставку по просьбе президента Дональда Трампа. Наблюдатели считают, что теперь Трамп попробует закрыть так называемое "российское дело".

Сервис Netflix опубликовал трейлер фильма Маугли (Mowgli: Legend of the Jungle), снятого по мотивам книги Редьярда Киплинга. Режиссером ленты выступил Энди Серкис, который также сыграл в нем медведя Балу.

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