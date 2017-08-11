Нетрезвый эстонец избил робота-курьера

Источник: КорреспонденТ.net

В Таллинне пьяный мужчина напал на робота Starship Technologies.

Инцидент произошел после обеда в Какумяэ возле жилого дома, куда робот доставлял посылку клиенту Omniva. Мужчина средних лет несколько раз ударил робота ногой. После нападения на робота, он также напал на ожидавшего посылку человека.

Руководитель по связям с общественностью Omniva Кая Сепп подтвердила, что такой инцидент действительно произошел. Однако более подробных комментариев по этому поводу не озвучила.

На место прибыли скорая помощь и полиция. Пострадавшему человеку была оказана первая помощь, с пьяным же мужчиной разбиралась полиция.