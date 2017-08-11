11.08.2017
Нетрезвый эстонец избил робота-курьера
Источник: КорреспонденТ.net
В Таллинне пьяный мужчина напал на робота Starship Technologies.
Инцидент произошел после обеда в Какумяэ возле жилого дома, куда робот доставлял посылку клиенту Omniva. Мужчина средних лет несколько раз ударил робота ногой. После нападения на робота, он также напал на ожидавшего посылку человека.
Руководитель по связям с общественностью Omniva Кая Сепп подтвердила, что такой инцидент действительно произошел. Однако более подробных комментариев по этому поводу не озвучила.
На место прибыли скорая помощь и полиция. Пострадавшему человеку была оказана первая помощь, с пьяным же мужчиной разбиралась полиция.
Новости раздела
Бывает
10.08.2017
В США неизвестный проник в квартиру и прибрался
Пока хозяин был в отъезде, неизвестный навел порядок.
Бывает
31.07.2017
Крыса отвела хозяина к своему детенышу. Хит сети
Видео с гордой мамой-крысой набрало более двух миллионов просмотров.
Бывает
30.07.2017
Робот за полчаса вскрыл сейф крупнейшего производителя
Сделать это оказалось возможно, потому что робот смог сократить количество возможных комбинаций с миллиона до 1000.
Бывает
27.07.2017
В США журналист взял интервью у кулера с водой
Сюжет вызвал противоречивые отзывы зрителей телеканала.
Бывает
25.07.2017
Сеть удивила кошка с чрезмерно длинными лапами
Фотография с животным за день собрала почти 68 тысяч просмотров.
Бывает
23.07.2017
Спикер Белого дома, увольняясь, забрал холодильник - WSJ
Спайсер дождался заката и вынес мини-холодильник самостоятельно, говорят источники газеты.
Бывает
19.07.2017
Довольный Ди Каприо умилил Сеть
Актер имел абсолютно беззаботный вид, прогуливаясь с мусорным пакетом вместо сумки.
Бывает
11.07.2017
Голый Робби Уильямс залез на дерево ради обложки нового альбома
Британский певец Робби Уильямс анонсировал выход своего нового альбома Under The Radar Volume 2
Бывает
10.07.2017
Экс-сотрудница Facebook позволит людям стать телепатами
Предприниматель занимается разработками устройств с функциями магнитно-резонансного томографа.
Бывает
08.07.2017
Во Франции безработный выиграл в лотерею миллион евро
Мужчина сделал ставку всего в пять евро.