NewsОne уволил ведущую за критику Порошенко

Источник: Українські новини

Украинская журналистка Надежда Сасс была уволена с телеканала Newsone после того, как в прямом эфире "потроллила" Президента Петра Порошенко. Об этом она написала на личной странице в социальной сети Facebook.

"Дорогие друзья, мне крайне приятно, что после абсолютно спонтанной, но очень искренней эскапады в адрес нашего Президента и его "добра" (кто забыл о чем речь, видео ниже), многие из вас меня поддерживали и переживали не станет ли это причиной моего увольнения. И вот, к сожалению, это случилось", - написала Сасс.

"Вчера после обеда (за день до своего очередного эфира) узнала от владельца канала Евгения Мураева и главного редактора Роксоланы Завинской, что канал прекращает со мной сотрудничество. Официальная версия: за нарушение профессиональных стандартов и личное мнение о руководстве страны в эфире. Что это означает, думаю, все понимают сами", - заявила она.

"Как писал мой любимый Роберт Рождественский: "...Стыдно защитить слабого. Мнение иметь совестно. Стыдно не хвалить тщеславного. Неудобно с подлецом ссориться...Нет, вы не боитесь, вы - стесняетесь. Вам ведь не страшно. Вам - стыдно...", - резюмировала она.