Незаконное обогащение: названо число закрытых дел

Источник: Корреспондент.net

Детективы Национального антикоррупционного бюро закрыли 16 уголовных производств, открытых по фактам возможного незаконного обогащения.

Дела закрыты в связи с решением Конституционного суда об отмене статьи 368-2 Уголовного кодекса, пояснили в НАБУ

"По состоянию на 14 марта в связи с решением Конституционного суда от 26 февраля в 16 уголовных процессах, начатых по статье 368-2 Уголовного кодекса Украины, принято решение о закрытии, и досудебное расследование завершено", - говорится в письме.

Кроме того, отмечается, что в 25 уголовных процессах было принято решение о частичном закрытии дел в части незаконного обогащения.