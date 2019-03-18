18.03.2019
Незаконное обогащение: названо число закрытых дел
Источник: Корреспондент.net
Детективы Национального антикоррупционного бюро закрыли 16 уголовных производств, открытых по фактам возможного незаконного обогащения.
Дела закрыты в связи с решением Конституционного суда об отмене статьи 368-2 Уголовного кодекса, пояснили в НАБУ
"По состоянию на 14 марта в связи с решением Конституционного суда от 26 февраля в 16 уголовных процессах, начатых по статье 368-2 Уголовного кодекса Украины, принято решение о закрытии, и досудебное расследование завершено", - говорится в письме.
Кроме того, отмечается, что в 25 уголовных процессах было принято решение о частичном закрытии дел в части незаконного обогащения.
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