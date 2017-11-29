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29.11.2017

Ни туда, ни сюда: в России пояснили, почему Путина сложно выдворить с Донбасса

Источник: Апостроф

Уход российских войск с Донбасса для президента РФ Владимира Путина должен выглядеть как имиджевая победа, однако Украина на это никогда не согласится.

Об этом написал российский журналист и публицист Леонид Радзиховский.

"В системе приоритетов любого авторитарного режима стоит имидж. Как говорилось в какой-то рекламе: "Имидж – ничто, жажда – все". А в авторитарных режимах все ровно наоборот: "Жажда – ничто, а имидж – все". Поэтому Путин не будет демонстрировать слабость. А любое отступление в его понимании – это демонстрация слабости", - отметил он.

"Как заставить Россию уйти с Донбасса? Во-первых, войны сейчас как таковой нет, а конфликт заморожен. Во-вторых, спонсирование "республик" не прекратится по той простой причине, что если это сделать, то там начнется полнейший голод. Поэтому на это Россия никогда не пойдет.

Вообще говоря, с этими "республиками" и с Крымом произошло то, что Путин называет геополитической катастрофой. Это была геополитическая катастрофа для России. Для Украины, наверное, тоже. Но, прежде всего, для России. Но для Путина принципиально важно, чтобы люди так не думали. Ему важно показать, что это не геополитическая катастрофа, а, наоборот, большой успех – "Крымнаш", "спасаем русских" и так далее. Имидж Путина завязан на этих "республиках". Поэтому отдать свой имидж он ни за какие деньги не может", - считает Радзиховский.

По его мнению, в данном контексте вопрос вообще закрыт, а что касается "республик", то вопрос открыт.

"Путин мог бы уйти при одном единственном условии: если он сохраняет свой имидж. Как это можно сделать, он вроде объяснил: если выполнить все эти Минские соглашения, если эти "республики" получат привилегии, особый статус, особый режим управления и так далее, то тогда Путин смог бы внутри России выдать уход с Донбасса за большую геополитическую победу. Мол, мы, Россия смогли навязать Украине и Западу то решение, которое нам нужно. Поэтому мы уходим с развернутыми знаменами и высоко поднятой головой.

Но поскольку Украина на это никогда не согласится, потому что это означало бы политическую катастрофу уже лично для Петра Порошенко, то, соответственно, это стоп. Ни туда, ни сюда", - отметил журналист.

"Поможет ли уход Путина? Ну, во-первых, он остался как минимум до 2024 года. А, во-вторых, санкции могли бы решить проблемы, если бы в России начался голод. Но таких санкций еще не изобрели в природе. Теоретически, если бы Запад согласился на огромные риски и потери для самого себя и перекрыл бы реально торговлю с Россией, то вот тогда… Но Запад на это никогда не пойдет", - подчеркнул Радзиховский.

 

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