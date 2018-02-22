Нидерланды отменяют закон, блокирующий СА Украины

Источник: Корреспондент.net

В Нидерландах нижняя палата парламента проголосовала за отмену закона о консультативном референдуме, который заблокировал соглашении об ассоциации Украины с Евросоюзом в 2016 году, сообщает издание NOS.

Законопроект, регулирующий отмену закона, одобрили 76 депутатов из коалиционных фракций. Против проголосовали 69 оппозиционных депутатов.

Через несколько недель закон об отмене будет рассмотрен в сенате. Как отмечает издание, правительственные партии имеют сильное большинство и в верхней палате парламента.

Напомним, через несколько месяцев после ратифицировации Нидерландами Соглашения об ассоциации Украина-ЕС голландцы собрали необходимые 300 тысяч подписей для проведения консультативного референдума по соглашению.

Референдум в Нидерландах состоялся 6 апреля 2016 года. 61 процентов проголосовали против соглашения между Украиной и Евросоюзом.

Несмотря на консультативный статус, правительство не захотело идти против воли избирателей, проголосовавших против ратификации.

В итоге в декабре 2016 года было принято дополнительное решение из шести пунктов, посвященное Соглашению об ассоциации. Они не изменили соглашение, а лишь подтвердили те нормы, которые уже были в ее тексте.