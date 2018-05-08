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08.05.2018

Никол Пашинян избран премьер-министром Армении

Источник: DW

Лидер протестного движения, глава оппозиционной парламентской фракции блока "Елк" ("Выход") Никол Пашинян со второй попытки избран премьер-министром Армении. За его кандидатуру во вторник, 8 мая, проголосовали 59 депутатов Национального собрания, 42 парламентария проголосовали против. Тысячи сторонников Пашиняна, собравшиеся еще с утра на площади Республики, ликуют, празднуя победу протестного движения.

Первым шагом Пашиняна станет поездка в Нагорный Карабах

Во время предвыборной речи лидер оппозиции не исключил, что в случае избрания главой правительства первой его поездкой станет визит в Нагорный Карабах 9 мая. "Первым моим шагом станет ознакомление с оперативной обстановкой на передовой линии", - указал он. Пашинян также пообещал, что в стране не будет преследований по политическим и экономическим мотивам. "В Армении не будет людей с льготными правами, все будут равны перед законом", - подчеркнул он.

Одновременно политик заявил, что не будет заниматься "кадровым погромом" в системе госуправления, поскольку в ней работают "множество талантливых людей". Бизнес будет освобожден "от коррупционных схем", указал он. В общем и целом Пашинян пообещал, что не будет "тотально отвергать реформы и программы прежнего правительства". "Если не будет сомнений, то они будут продолжены. Программы, вызывающие сомнения, будут вновь поставлены на обсуждение. Если выяснится, что они неэффективны, они будут прекращены", - отметил он.

Пашинян был единственным кандидатом на пост премьер-министра. Для избрания ему было необходимо получить не менее 53 голосов. Вскоре после окончания специального заседания парламента и.о. премьер-министра Армении Карен Карапетян заявил об отставке.

Во время первого голосования 1 мая парламент Армении большинством голосов отклонил кандидатуру Пашиняна. После этого в Ереване и ряде городов республики начались новые протесты.

Протестующие в Армении добились отставки Сержа Саргсяна

Волна массовых протестов в столице и других городах Армении поднялась после того, как бывший президент страны Серж Саргсян был избран премьер-министром. Многотысячные протесты в стране начались 13 апреля. Должность главы правительства стала самым важным государственным постом в результате изменения формы правления с президентской на парламентскую. Под давлением протестующих 23 апреля Саргсян подал в отставку, однако акции протеста в стране продолжились.

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