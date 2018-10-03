Нобелевскую премию по химии присудили за разработку белков, которые решат проблемы человечества

Источник: Українські новини

Стали известны лауреаты Нобелевской премии по химии в 2018 году. Победителями стали стали Франсис Арнольд, Джордж Смит и Грегори Винтер "за разработку белков, которые решат проблемы человечества".

Изобретение ученых заключается в разработке белков, которые решают химические проблемы человечества. Химики взяли за основу теорию эволюции и использовали те же принципы - генетические изменения и отбор. Методы нынешних нобелевских лауреатов теперь разрабатывают на международном уровне. Это позволит человечеству сделать химическую промышленность экологически чистой, выпускать новые материалы и устойчивое биотопливо, облегчать течение болезни и спасать жизни.

В частности, Фрэнсис Арнольд провел первую направленную эволюцию ферментов - белков, которые катализируют химические реакции. Ферменты, произведенные с помощью такой направленной эволюции, используются для производства всего - начиная от биотоплива к лекарственным препаратам.