Ночная гроза в Киеве: появилось впечатляющее видео

Источник: КорреспонденТ.net

Появились впечатляющие кадры ночной грозы в Киеве в режиме Timelapse. Их опубликовали Українські новини.

Так, в 13-секундном ролике удалось показать всю красоту стихии.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, грозы в Украине возможны и в понедельник, 28 августа.

Согласно сообщению, в понедельник утром в западных, северных, центральных областях и Киеве ожидаются грозы, а днем в северной части порывы ветра 15-20 м/с.