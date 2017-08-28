28.08.2017
Ночная гроза в Киеве: появилось впечатляющее видео
Источник: КорреспонденТ.net
Появились впечатляющие кадры ночной грозы в Киеве в режиме Timelapse. Их опубликовали Українські новини.
Так, в 13-секундном ролике удалось показать всю красоту стихии.
По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, грозы в Украине возможны и в понедельник, 28 августа.
Согласно сообщению, в понедельник утром в западных, северных, центральных областях и Киеве ожидаются грозы, а днем в северной части порывы ветра 15-20 м/с.
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