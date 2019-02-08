Nord Stream-2: ЕС начинает менять газовую доктрину

Источник: Корреспондент.net

Послы ЕС предоставили председательству Совета ЕС мандат на переговоры с Европарламентом по изменению газовой директивы. Об этом пятницу, 8 февраля, сообщает пресс-служба Совета Евросоюза.

В частности, указано, что предлагаемые изменения предусматривают распространение правил газового рынка ЕС на газопроводы из и в третьи страны.

"Цель поправок в газовую директиву - обеспечить, чтобы правила, регулирующие внутренний рынок газа в ЕС, применялись к газотранспортным линиям между государством-членом и третьей страной", - говорится в сообщении.

В Совете ЕС ожидают, что это сделает нормативно-правовую базу Евросоюза более последовательной, повысит прозрачность и обеспечит правовую определенность как для инвесторов в газовой инфраструктуре, так и для пользователей сети.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила о том, что страны Европейского Союза договорились по поводу регулирования проекта Северный поток-2. Как отмечается, одним из согласованных предложений стало то, что ответственность за газопроводы с третьими странами, вроде Россией, лежит на стране, где газопровод впервые встречается с европейской сетью.

Таким образом, Берлин и Париж договорились, что все решения по Северному потоку-2 будет принимать Германия. Подчеркивается, что согласованные поправки дают шанс на воплощение проекта Северный поток-2, который оказался под угрозой из-за позиции Франции.