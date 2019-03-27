Nord Stream-2 и Дания отрицают заявление Нафтогаза
Источник: Корреспондент.net
Представители оператора строительства газопровода Северный поток-2 компания Nord Stream 2 AG и Датское энергетическое агентство отрицают информацию об отказе Газпрому в сооружении газопровода в своих территориальных водах. Об этом в среду, 27 марта, сообщает ТАСС.
В свою очередь в Nord Stream 2 AG заявили, что Датское энергетическое агентство запросило дополнительную экологическую экспертизу проекта.
"Дания не давала отказ на прокладку трубопровода. Это неправда. Датское энергетическое агентство попросило компанию Nord Stream 2 включить в экологическую оценку вариант маршрута в датской исключительной экономической зоне, к югу от острова Борнхольм", - сказал представитель компании.
По его словам, компания внимательно изучит этот запрос и примет решение о дальнейших шагах.
Ранее Нафтогаз заявил, что Газпром получил очередной отказ Дании относительно маршрута Северного потока-2. При этом украинская компания не назвала источник информации.