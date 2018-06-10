Нормандская встреча: ФРГ ждет сложных переговоров

Источник: Корреспондент.net

Министр иностранных дел Германии Гайко Маас ожидает сложных переговоров во время следующей встречи глав МИД стран "нормандской четверки" в Берлине 11 июня.



Он рассказал о намерении обсудить на предстоящих переговорах возможность размещения на Донбассе миссии миротворцев ООН.



Немецкий чиновник указал, в частности, на то, что "интересы и позиции Украины и России во многих сферах" имеют значительные расхождения.



Впрочем, по словам Мааса, следует испробовать все, чтобы достичь длительного перемирия, отвода тяжелых вооружений и улучшения гуманитарной ситуации для людей на Донбассе, которые страдают.



В то же время глава немецкого внешнеполитического ведомства подчеркнул, что люди "на востоке Украины ничего не желают так сильно, как мира".