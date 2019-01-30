Норму потребления газа населением без счетчиков снизили в три раза

Источник: Українські новини

Кабинет Министров снизил норму потребления газа населением без счетчиков при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения с 9,8 куб. м до 3,29 куб. м на одного человека в месяц с 9 августа 2018 года.

Данное решение было принято на заседании правительства в среду 30 января, передают Українськi Новини.

Также Кабмин снизил норму потребления газа для потребителей при отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя с 18,3 кубометров до 5,39 и для тех, кто использует газовую плиту и водонагреватель с 23,6 кубометров до 10,49.

Кабмин установил, что не допускается начисление и учет задолженности на личном счету бытового потребителя за газ, которая возникла в связи с прекращение действия ранее действовавших постановлений правительства по нормам потребления газа населением без счетчиков (принятых в 2015-2016 годах), кроме того, не насчитывается поставщикам газа для бытовых потребителей задолженность за газ в границах норм потребления газа при отсутствии газовых счетчиков, утвержденных постановлением правительства от 8 июня 1996 года №619, в редакции, которая действовала до 1 октября 2014 года, а также штрафные санкции, 3 процента годовых и инфляционные затраты, начисленные на такую задолженность.

Кабмин также установил, что операторам газораспределительных систем, на которых возложены спецобязательства по поставке газа населению, подавать Минфину до 15 числа месяца, предшествующего месяцу поставки, информацию относительно почтового адреса объекта газоиспользования, даты и номера договора распределения газа, персонального кода идентификации потребителя как субъекта рынка газа и его точки коммерческого учета для ее обобщения.

Кабмин рекомендовал НАК "Нефтегаз Украины" совместно с операторами газораспределительных сетей обеспечить установление индивидуальных счетчиков газа по заявлениям бытовых потребителей.

Также правительство поручило Минэкономики совместно с "Нефтегазом" обеспечить учет в финплане НАК затрат на установление индивидуальных счетчиков газа для бытовых потребителей.