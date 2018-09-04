Норвегия инвестирует до 400 млн евро в возобновляемую энергетику в Украине

Источник: Корреспондент.net

Несколько норвежских компаний намерены инвестировать в возобновляемые источники энергии в Украине до 300-400 млн евро. Об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Сьорейде, сообщает во вторник, 4 сентября.

"Я должен сказать, что у нас начинается работа с рядом норвежских компаний, которые приходят для того, чтобы строить мощности в сфере возобновляемой энергетики. Речь идет об очень серьезных инвестициях - 300-400 млн евро и в контексте солнечной энергетики, и в контексте гидроэнергетики", - сказал министр.

Глава МИД добавил, что в Украине начинается "норвежский месяц".

"Каждую неделю у нас запланирован визит высокого уровня. И парламентский, и двухсторонняя комиссия. Мы очень надеемся, что премьер-министр будет тут, буквально через два месяца. С точки зрения плотности контактов, это действительно не имеет примеров", – заявил Климкин.