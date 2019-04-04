НОТУ забраковала Тимошенко

Источник: Корреспондент.net

Председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания сообщил, что дебаты между кандидатами в президенты будут проводиться только с модератором Общественного.

По его словам, дебаты могут проводиться согласно только законодательству.

"Господа кандидаты. Дебаты - по "Закону о выборах президента Украины". В студии Общественного вещателя. С модератором Общественного вещателя. По правилам Общественного вещателя. Точка", - заявил Аласания.

Ранее сообщалось, что кандидат в президенты Владимир Зеленский предложил Юлии Тимошенко быть модератором на его дебатах с действующим главой государства Петром Порошенко.