Новая церковь в Украине получила название

Источник: Корреспондент.net

Поместная церковь, которая была создана в субботу, 15 декабря, в Киеве на Объединительном соборе украинских православных церквей, официально называется Православная церковь Украины.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь УПЦ Киевского патриархата архиепископ Евстратий (Зоря).

Официальное название, согласно уставу – Православная церковь Украины. Также можно употреблять УПЦ (не путать с МП)", – написал он.

Также Евстратий уточнил, что титул предстоятеля Православной церкви Украины – блаженнейший Епифаний, митрополит Киевский и всея Украины.

Кроме того, архиепископ сообщил, что завтра в 10.00 в Михайловском Златоверхом соборе Киева состоится первая литургия митрополита Епифания.