Новая встреча Суркова и Волкера по Украине: появилось важное уточнение

Источник: Апостроф

Четвертый раунд переговоров между спецпредставителем Госдепартамента США по Украине Куртом Волкером и помощником президента РФ Владиславом Сурковымзапланирован на следующей неделе.

Об этом в эфире радиостанции "Коммерсант FM" сказал посол США в России Джон Хантсман.

"Обе стороны встретятся на следующей неделе", - отметил он.

Дипломат подчеркнул, что предыдущие три раунда переговоров "были непродуктивны"."Мне кажется, это уже будет четвертый раунд переговоров. Надеюсь, что на четвертом раунде будут уже признаки успеха. Я сам воодушевлен", - говорит посол.

Также он заявил, что США и РФ отходят от низшей точки в отношениях, но им еще следует преодолеть нынешние противоречия.

"В политике и международных отношениях нет такого понятия как точка невозврата, есть такое понятие как цикл отношений. И цикл, через который мы проходим, который, я надеюсь, становится стабильным, мы отходим от самой низшей точки (отношений)", - сказал Хантсман.

По его мнению, значительное ухудшение отношений между Вашингтоном и Москвой произошло "в результате двух событий: первое - это Украина и Крым, а второе - выборы 2016 года (в США)".

Дипломат говорит, что хотел бы, чтобы Минские договоренности были выполнены, после чего последует отмена санкций против России. Также посол добавил, что вопрос Украины является главным препятствием в налаживании отношений США и России.